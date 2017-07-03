عايدة صبرا تلذع نجمات الدراما اللبنانية.. ونادين الراسي تردّ الصاع صاعين

"نادين نجيم ونادين الراسي وسيرين عبد النور لا يُجدن التمثيل"، هذه الكلمات الّتي أطلقتها الممثلة عايدة صبرا في تصريحٍ لها كانت كفيلة لإشعال مواقع التواصل الإجتماعي بين صفوف معجبي نجمات الدراما اللبنانية.

وفي التفاصيل، صرّحت الممثلة عايدة صبرا لموقع lebanonsyrianews قائلةً "نادين نجيم ونادين الراسي وسيرين عبد النور يؤدين بشكل صحيح ولكنهن لا يجدن التمثيل، واداؤهن مكرر ولا يوجد تركيب شخصية. هذا ليس رأيي الشخصي فقط بل اتحدث من ناحية أكاديمية، الثلاثة لم يقدمن الجديد من عمل الى اخر". وأضافت "ما هي الحالات الانفعالية المختلفة وما هي الشخصية التي تركن بصمة من خلالها، بدليل انهن لم يتربطن باسماء الشخصيات التي قدمنها. لا يوجد لدي شيء شخصي ضدهن ولكنني اتحدث من ناحية اكاديمية".

والإنتقاد اللاذع من قبل عايدة صبرا قابله تغريدة قاسية من الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. فردّت الراسي الصاع صاعين وغرّدت قائلةً " صحيح إستاذة، وهذا ما أجمع عليه أهمّ الكُتّاب والمُخرجين... نُقدِم حقيقة وليس تمثيل وهذا ما أوصل الدّراما إلى ما هي عليه اليوم. إحتراماتي".

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