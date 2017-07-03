أخبار دولية
03 تموز 2017
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الجيش الأردني احبط محاولتي تسلل من الاراضي السورية

الأردن شدد إجراءاته على حدوده مع سوريا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,الاردن ,الأردن شدد إجراءاته على حدوده مع سوريا...
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الجيش الأردني احبط محاولتي تسلل من الاراضي السورية

اعلن الجيش الأردني في بيان الاثنين ان حرس الحدود الاردني أحبط محاولتي تسلل من الأراضي السورية واعتقل ثلاثة أشخاص وصادر كمية من المخدرات.

 

 ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله ان "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الأحد، محاولة تسلل أربعة أشخاص واجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".

 
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 وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم الى العمق السوري".

 

 واوضح المصدر أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 549 ألف حبة كبتاغون، و122 كف حشيش، و8550 شريط ترامدول، وتحويلها إلى الجهات المختصة".

 

 وتابع "كما تم إحباط محاولة تسلل أخرى لثلاثة أشخاص واجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية".

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