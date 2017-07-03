رؤساء فرنسا ودول غرب أفريقيا يعلنون تشكيل قوة للساحل

دشنت دول أفريقية قوة جديدة متعددة الجنسيات في منطقة الساحل اليوم الأحد، قال عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أمنية إقليمية إنها ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف.
ويرى مراقبون أن تلك الخطوة تشكل أساسا لاستراتيجية لخروج القوات الفرنسية من المنطقة. وسيطرت جماعات إسلامية متشددة بعضها له صلة بتنظيم القاعدة على الصحراء في شمال مالي في عام 2012.
وخلال القمة التي عقدت اليوم الأحد أسس زعماء مجموعة دول الساحل الخمس وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد رسميا قوة جديدة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما).