رؤساء فرنسا ودول غرب أفريقيا يعلنون تشكيل قوة للساحل

قمة أمنية إقليمية ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا,افريقيا,قمة أمنية إقليمية ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف

LBCI News Lebanon

دشنت دول أفريقية قوة جديدة متعددة الجنسيات في منطقة الساحل اليوم الأحد، قال عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أمنية إقليمية إنها ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف.

ويرى مراقبون أن تلك الخطوة تشكل أساسا لاستراتيجية لخروج القوات الفرنسية من المنطقة. وسيطرت جماعات إسلامية متشددة بعضها له صلة بتنظيم القاعدة على الصحراء في شمال مالي في عام 2012.

الإعلان

وخلال القمة التي عقدت اليوم الأحد أسس زعماء مجموعة دول الساحل الخمس وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد رسميا قوة جديدة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما).