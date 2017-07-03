أمن وقضاء
03 تموز 2017
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تضارب بالايدي واطلاق نار في صيدا...

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تضارب بالايدي واطلاق نار في صيدا...
وقع اشكال فردي بين اصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا - حي الاسكندراني، ما أدى الى التضارب بالايدي وتخلله اطلاق نار. 

وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة المتورطين، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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