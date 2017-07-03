أمن وقضاء
03 تموز 2017
03/07/2017 06:21:38
تضارب بالايدي واطلاق نار في صيدا...
القوى الأمنية تعمل على ملاحقة المتورطين في صيدا
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LBCI News Lebanon
وقع اشكال فردي بين اصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا - حي الاسكندراني، ما أدى الى التضارب بالايدي وتخلله اطلاق نار.
وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة المتورطين، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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