لجنة المال أقرت موازنة الداخلية...وكنعان يكشف عن تدخلات سياسية!

اقرت موازنة وزارة الداخلية خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، وستضاف البنود المعلقة من موازنة الداخلية الى اللجنة الفرعية التي شكلت سابقا لموازنة وزارة الدفاع.



وعن السلاح المتفلت، كشف النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال، عن امكانية وجود تدخلات سياسية تؤدي الى الافراج عن الموقوفين، واضعا هذه المسألة برسم القضاء مطالبا بالاعلان عن السياسي المتدخل.

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وأعلن كنعان أن ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن ووزارة المالية وعدت بالتسديد.



وتطرق كنعان الى مسألة الانتخابات، موضحا أن اكثر من ١٢٠ بلدية محلولة والمطلوب انتخابات فرعية ووزير الداخلية سيقدم تقريره خلال شهر مؤكدا ان الانتخابات النيابية في موعدها.