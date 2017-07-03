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03 تموز 2017
03/07/2017 06:51:12
كنعان: يبدو أن التدخلات السياسية تؤدي الى الافراج عن الموقوفين بالسلاح المتفلت وهذا الامر برسم القضاء وليعلن عن السياسي المتدخل
كنعان: يبدو أن التدخلات السياسية تؤدي الى الافراج عن الموقوفين بالسلاح المتفلت وهذا الامر برسم القضاء وليعلن عن السياسي المتدخل
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LBCI News Lebanon
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