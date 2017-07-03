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03 تموز 2017
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كنعان: ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن والمالية وعدت بالتسديد

كنعان: ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن والمالية وعدت بالتسديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار متأخرات,مليار,كنعان,
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كنعان: ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن والمالية وعدت بالتسديد
 
 
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