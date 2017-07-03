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03 تموز 2017
03/07/2017 07:06:35
كنعان: ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن والمالية وعدت بالتسديد
كنعان: ١٠٩ مليار هي متأخرات المستشفيات من طبابة واستشفاء قوى الامن والمالية وعدت بالتسديد
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LBCI News Lebanon
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