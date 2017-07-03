بالصور- مقهى في إسبانيا... لمحبي النوم!

بار في مدريد للذين يغلبهم النعاس

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LBCI News Lebanon

افتُتح بار في العاصمة الإسبانية مدريد مخصّص للأشخاص الذين يغلبهم النعاس والتعب خلال ساعات اليوم ويرغبون في قيلولة سريعة.



"Siesta&Go" هو الأول من نوعه في إسبانيا إلا أن هذا النوع من المطاعم نجده كثيراً في باريس وطوكيو ونيويورك وغيرها.

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ويتضمّن المطعم 19 سريرًا في غرف مشتركة أو مخصصة لشخص واحد.



ويقدم هذا البار القهوة للزبائن ومن الممكن أن يختار الآخرون كرسيًا طويلا للاستلقاء او سريرًا كما يمكنهم اختيار الكتب أو الجرائد للمطالعة وشحن هواتفهم.



وبامكان الزبائن استخدام حواسيبهم المحمولة لاكمال مهام وظيفتهم او دراساتهم ويبلغ سعر زيارة هذا البار ما يقارب 16 دولار للساعة الواحدة.

Ya sabes que puedes traerte la comida y descansar! Siesta & Go descansa en tus momentos libres de trabajo como tu quieras! #siesta #descanso #ocio #relax #confort #diversion A post shared by SIESTA & GO (@siestaandgo) on Jun 7, 2017 at 4:30am PDT

Como que no tienes tiempo para mejorar idiomas?! En la hora de la comida! Ven a Siesta & Go A post shared by SIESTA & GO (@siestaandgo) on Jun 9, 2017 at 1:06am PDT





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