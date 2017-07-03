حضور لافت لشاكيرا في حفل زفاف ميسي... شاهدوا فستانها!

إطلالة لافتة لشاكيرا في حفل زفاف ميسي الأسطوري

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LBCI News Lebanon

عُرف حفل زفاف لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وحبيبته منذ الطفولة أنتونيلا روكوزو بحفل زفاف القرن، إذ حضره أبرز نجوم كرة القدم.

وكان لافتًا حضور جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة وشريكته النجمة العالمية شاكيرا، بخاصة بعد انتشار شائعات أكّدت أنّهما لن يحضرا حفل الزفاف بسب مشاكل بين شاكيرا وزوجة ميسي.

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وبدت النجمة الكولومبيّة جميلة وأنيقة وارتدت فستانًا أسود اللّون.

ونشرت صورة لها إلى جانب بيكيه عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أرفقتها بتعليق كتبت فيه: "شكرًا لأنتونيلا وليو وسكّان روزاريو على حسن الضيافة".