بالصور- ملابس من القمامة في عروض الأزياء في باريس!

ملابس مصنوعة من القمامة

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LBCI News Lebanon

أقدم مصصما الأزياء البلجيكيان فيليب اريكس وآن فاندرفوست على تحويل أكياس القمامة إلى أزياء فخمة وذلك ضمن العرض الذي قدماه خلال اسبوع الموضة في باريس.

وحوّل المصممان المعروفان باسم "AF Vandevorst" الأكياس البلاستيكية إلى تنانير وفساتين للسهرة وقطع أخرى وذلك خلال مشاركتهما الأولى في هذا العرض.

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ومن المعروف أن مصصمي الأزياء الأشهر في العالم هم من يشاركون في هذه العروض وتبلغ قيمة القطع التي يصممونها آلاف الدولارت.

وأعلن المصممان أن الهدف وراء اطلاق هذه المجموعة هو تأييد الحرية والإبداع ولتشجيع السيدات على اختيار الأمور المختلفة وعلى تحويل كل ما لديهنّ إلى امور انيقة.

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