بالصور والفيديو- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت في تركيا...

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ضجّت وسائل الإعلام التركية بفيديوهات وصور لأمراء وأميرات سعوديين يمضون الوقت على اليخوت الفخمة في بحر إيجه بمدينة بودروم مرتدين ملابس سباحة، كما كان برفقتهم مجموعة حماية خاصة.وقد أمضى 14 شخصاً يومين على ساحل هذه المدينة الأشهر سياحياً في تركيا على متن يخت تعود ملكيته لعائلة بريطانية، تقدّر مساحته نحو 75 متراً مربعاً ويبلغ ثمنه 160 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان.كذلك، فقد ذكرت صحيفة حرييت أن هذه المجموعة كانت مؤلفة من أمراء وأميرات وشيوخ سعوديين منهم الأميرة أميرة الطويل، الأميرة سارة بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ووليد بن إبراهيم الإبراهيم.ويذكر أن المجموعة ختمت رحلتها بحضور حفل بأحد المطاعم المشهورة في المدينة، وصلت كلفته الى نحو 5 آلاف يورو، مع الإشارة الى أن الإكرامية التي تم دفعها للنادل بلغت 500 يورو.