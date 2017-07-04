بالصور - لغز برمودا يزداد تعقيدًا... ظهور مفاجئ لجزيرة غامضة فيه!

احذروا هذه الجزيرة الغامضة في مثلث برمودا!

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LBCI News Lebanon

ظهرت جزيرة غامضة صنّفت على أنّها خطرة في منطقة مثلث برمودا بشكل مفاجئ.



وتقع الجزيرة الجديدة، التي هي على شكل هلال والتي أطلق عليها اسم "شيلي"، قبالة "كيب بوينت" في ولاية كارولينا الشمالية.

وتقدر بطول ميل واحد (1.6 كم) وعرض 400 قدم (121 مترًا) ومغطاة بشاطئ من الرمال في محيط منطقة مثلث برمودا المليء بالألغاز.

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ورأت "شيلي" النور في فصل الربيع الماضي وتكوّنت في غضون شهرين.

وقالت جانيس ريجان التي زارت منطقة "كيب هاتيراس" مع حفيدها، ورأت الجزيرة من هناك: "لقد ظهرت فجأة في شهر نيسان/إبريل".

وعلى الرغم من أنّ الوصول إليها أمر خطر، زارها العديد من المصورين وجامعي الصدف.

وتجدر الإشارة إلى أنه طلب من الناس البقاء بعيدا بسبب التيارات القوية في الفجوة التي تفصل بين رمل الجزيرة الحديثة، والبر الرئيس وبسبب وجود أسماك القرش في الموقع.





Cape Hatteras point and the new sandbar island #capepoint A post shared by 🅲🅷🅰🅳 (@chadonka) on May 31, 2017 at 6:01pm PDT



