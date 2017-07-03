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03 تموز 2017
03/07/2017 09:58:45
مسلسل بتغرين لليوم الثالث مكمّل بلا ولا عملية توقيف لمطلقي النار باستثناء شخص سّلم حالو، كل هيدا ورخص السلاح تجددت. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الأزعر_ما_بدو_رخصة
مسلسل بتغرين لليوم الثالث مكمّل بلا ولا عملية توقيف لمطلقي النار باستثناء شخص سّلم حالو، كل هيدا ورخص السلاح تجددت. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الأزعر_ما_بدو_رخصة
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LBCI News Lebanon
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