مسلسل بتغرين لليوم الثالث مكمّل بلا ولا عملية توقيف لمطلقي النار باستثناء شخص سّلم حالو، كل هيدا ورخص السلاح تجددت. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الأزعر_ما_بدو_رخصة