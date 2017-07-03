بالفيديو - هل هذا هو هاتف "أيفون 8" الذي ينتظره الجميع؟

مزاياأيفون 8 المرتقب...

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LBCI News Lebanon

أفادت شائعات جديدة أنّ هاتف أيفون 8 المرتقب قد يصدر في غضون ثلاثة أشهر.

وبعدما انتشرت صور كثيرة للهاتف الذي ينتظره الملايين حول العالم، نشر موقع "تايغر موبايلز" فيديو عبر يوتيوب بعنوان "تعرف عن قرب إلى الأيفون الجديد".

وحاز هذا الفيديو الذي يظهر الهاتف من الزوايا كلّها على نسبة مشاهدة عالية، إذ شاهده أكثر من ​مليون شخص.

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ويظهر مقطع الفيديو أن "أيفون 8" سيتميز بحواف رقيقة جدا، وتصميم نحيف.

كما يبدو أنّ شركة آبل ستستغني عن زر الصفحة الرئيسة ليصبح هذا الأخير جزءًا لا يتجزأ من الشاشة.

كما ذكرت مصادر أخرى أن الشركة ستعتمد هياكل من الزجاج بدلًا من المعدن كي تتماشى مع شكل الهاتف الجديد.

بالإضافة الى ذلك، أفادت التسريبات بأن شاشة الهاتف الجديد ستكون أكبر حجمًا من شاشة أيفون 7 لتغطي الجزء الأمامي للجهاز بالكامل.

وتكمن الميزتان البارزتان في هاتف أيفون المنتظر في خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا أمامية مزودة بقدرة ذكية على الاستشعار تتيح للمستخدم أن يقفل الهاتف من خلال وجهه.



