روسية تتمنى أن تكون أطول عارضة الأزياء في العالم...كم يبلغ طولها؟

تسعى السيدة الأطول في روسيا، عارضة الأزياء ايكاترينا ليزينا، لإحراز لقب السيدة الأطول في العالم.
وكانت ليزينا البالغة من العمر 29 عامًا قد اعتزلت رياضة كرة القدم لتبدأ بعدها مهنة عرض الأزياء وتسعى اليوم إلى نيل لقب صاحبة الساقين الأطول في روسيا التي يبلغ طولهما 133 سم.
ويبلغ طول ايكاترينا أكثر من مترين ومن المعروف ايضًا أنها تملك القدم الأكبر حجمًا إذ يبلغ قياس الأحذية التي تنتعلها 47.
وعبّرت ليزينا في مقابلة لها عن رغبتها بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إذ انها تحب أن تتجه الأنظار إليها، مشيرة إلى أنها أطول من ايريكا ايرفين الملقبة بحواء الأمازون والتي يبلغ طولها 2.03 مترا.
وورثت ايكاترينا القامة الطويلة عن والديها وقال والدها في مقابلة له إنه ووالدتها لاحظا أن طولها يتخطى المعدل منذ أن كانت طفلة صغيرة.