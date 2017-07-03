بالصور: بيلا حديد تكشف عن مفاتنها في إطلالة مذهلة!

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استطاعت عارضة الأزياء الشابة، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد أن تحقق نجاحاً كبيراً وتبرز نفسها في عالم الموضة والأزياء بالرغم من أنها في العشرين من عمرها فقط.واللافت أنّ بيلا باتت حديث الناس في إطلالاتها خصوصاً في المناسبات الكبيرة آخرها في إيطاليا حين حضرت حفل بلغاري بـ Scuola Grande della Misericordi.وقد اختارت بيلا لهذا الحفل فستاناً باللون الأبيض من تصميم ألكسندر فوتييه كشف عن ساقيها ومفاتنها بطريقة جذابة للغاية.ونسقت بيلا مع هذا الفستان عقد شوكر مميز كما اعتمدت تسريحة الريترو ومكياجاً مشرقاً للغاية.شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم: