هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" في مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأميركيّة مع النيران مندلعة في أحد محركاتها.

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانيّة، لم يتعرض أحد من الركاب لأي إصابة، بل تم إجلاء الطائرة بسلام.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي بيّنت محرك الطائرة الأيسر وهو يشتعل.

وكانت الطائرة متوجهة في رحلة قصيرة من آسبن إلى دنفر، قبل أن تشب النيران في المحرك على مدرج الهبوط.

وأفادت إدارة مطار دنفر أنه يتم التحقيق في واقعة الحريق للوقوف عند أسبابه.

My flight from Aspen to Denver caught fire on runway after landing. @rabiasquared pic.twitter.com/Etm3j165Qp