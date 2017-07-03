هل صحيح أنّ التحديق باللون الأصفر يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب؟

يعتقد الكثيرون أن التحديق مطولا باللون الأصفر يؤدي إلى الشعور بالقلق إلا أن خبيرة الألوان لياتريس ايزمان قد كشفت الأمر مجرّد شائعة قديمة جدًا أطلقها شخص كان يدير مدرسة لمحبي الألوان إنما كان يكره اللون الأصفر.



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وأعلنت ايزمان أنه على خلاف ما هو معتقد، أظهرت الدراسات التي اجرتها على طول 30 سنة أن اللون الأصفر يحمل أثارا ايجابية مختلفة وأن هذا اللون يولّد لدى الأشخاص الذين يحدقون إليه مشاعر الفرح والسعادة.

ويعتبر اللون الأصفر اللون الأكثر وضوحًا لذلك نرى أن عددا كبيرا من سترات الوقاية او سيارات الأجرة ولوحات الشوارع هي باللون الأصفر.

ويعود تاريخ اللون الأصفر إلى الحرب العالمية الأولى بحيث كانت تطلى جدران المستشفيات بهذا اللون لتهدئة المصابين ومساعدتهم على تقبل الصدمات.