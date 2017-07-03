ضرب طفلته حتى الموت... اليكم تفاصيل الفاجعة

الإعلان

حُكم بالسجن لمدة 25 عاماً على والد أميركي ضرب طفلته الصغيرة حتى الموت لأنها لا تتوقف عن إصدار "أصوات الأطفال".وقد ضرب السيد كوري موريس ابنته البالغة من العمر 4 أشهر 22 مرة عندما كانت على طاولة تغيير الحفاضات في غرفة نومها.وقد اتصل الوالد البالغ من العمر 22 عاماً بالشرطة واعترف بجريمته الوحشية، وذلك بعدما أخبر والدة ابنته وجدّتها بما فعل.وعندما وصل كل من الشرطة والأطباء الى المنزل، كانت يدا موريس وقميصه ملتخطتان بالدماء.ويذكر أن الوالد كان يعتني بابنته امرسين، عندما كانت والدتها في العمل، وقد شعر بالانزعاج عندما بدأت تقوم بإصدار الأصوات.وقد نقلت الطفلة الى مركز طبي في مقاطعة هنيبين حيث توفيت في 13 آب من العام الماضي.