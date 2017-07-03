عالم الطبخ
03 تموز 2017
03/07/2017 11:05:03
طريقة سهلة لتحضير الحلاوة بالطحينة مع المكسرات!
إليكم طريقة سهلة لتحضير الحلاوة
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LBCI News Lebanon
إذا كنتم تعشقون الحلويات العربية فلا شكّ أنكم تحبون الحلاوة الطحينة بالمسكرات! هذا النوع من الحلويات الذي نجده في كل منزل عربي سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من المكونات والوقت. إليكم طريقة سهلة لتحضير الحلاوة:
المكونات:
كوبان من السكر الأبيض البودرة
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كوبان من الحليب المجفف
كوبان من الطحينة السّائلة من نفس درجة حرارة الغرفة
ملعقة صغيرة من الفانيلا
مكسّرات محمَّصة
في وعاء ضعي السكر والحليب واخلطيهما جيداً حتى يمتزجا، أضيفي الفانيلا واخلطي المزيج ثمّ أضيفي الطحينة السّائلة تدريجياً. قومي بعجن المكونات جيداً للحصول على عجينة متماسكة. ضعي العجينة في علبة بلاستيكية لحفظ الأطعمة واضغطيها بملعقة خشبية. أخيراً ضعي المكسرات عليها واضغطي من جديد ثمّ احفظيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل تقديمها.
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