بالفيديو- حلقوا شعر رأسها وضربوها في الطريق... ما كان مصير سيّدة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

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تعرّضت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعنيف والضرب في الشارع من قبل حشد من الناس، بعدما تمّ اتهامها بأنها "خاطفة أطفال".وكانت السيدة اوتيرا بيبي (42 عاماً) التي تعاني من مشاكل عقلية تعيش مع والديها، إلا أنها ذهبت من منزلها الى قرية مجاورة في البنغال الغربية في الهند يوم الثلاثاء الماضي.وقد تمّ توقيف أوتيرا داخل كوخ خشبي لقروي محلي يدعى ديليب غوش بعد مخاوف بأنها كانت تحاول اختطاف ابنته البالغة من العمر 10 سنوات.وقد قام حشد من الناس الغاضبين بربط أوتيرا بشاحنة جرار وضربها لمدة 3 ساعات بالعصي والحجارة.وقال شهود العيان إن السكان المحليين مزّقوا ملابسها وحلقوا شعر رأسها وضربوها بلا رحمة.وقد حاولت اوتيرا التحدث للحشد الغاضب إلا أن أحداً لم يستطيع فهم ما كانت تقوله.ويذكر ان الشرطة وصلت الى المكان في وقت لاحق، وقد تمّ نقل اوتيرا الى مستشفى جانجيبور الشعبي إلا انها توفيت متأثرة بجراحها بعد الهجوم الذي وقع في منطقة مورشيداباد.لمشاهدة الفيديو اضغطوا