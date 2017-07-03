أماكن تتجاهلونها في أجسادكم... هي الأكثر عرضة لحروق الشمس!

الإعلان

بعد مقابلات عدة أجرتها صحيفة الـ HuffPost مع اختصاصيين في مجال الصحة والبشرة، تبين أن الشمس قد تحرق الناس في أماكن لا تخطر في بالهم!ففي العادة يقوم الناس بتطبيق الكريم الواقي من الشمس على الكتفين، الظهر، الساقين، والبطن ولكنهم ينسون أماكن أخرى أكثر حساسية وعرضة لحروق الشمس.وبحسب أوريت ماركويتز، أستاذ مساعد في الأمراض الجلدية في كلية إيكان للطب في جبل سيناء ، فإنّ الرأس والعنق، الحدود الفاصلة بين الشعر والجبهة، الشفاه والأذن هي الأماكن الأكثر عرضة لحروق الشمس والتي تتطلب عناية كبيرة وتطبيق مستمر لكريم الحماية.أمّا اخصائية البشرة جينيفر ستاين فقد قالت إنّه يجب تطبيق كريم الواقي من الشمس على منطقة الصدر لأنّ البشرة فيها حساسة للغاية تماماً كبشرة الوجه.وفي سياق حماية البشرة من الحروق وبالتالي تفادي الإصابة بسرطان الجلد، تنصح ستاين بوضع الكريم الواقي من أشعة الشمس، أكثر من مرة خلال اليوم، الجلوس في الظلّ، ارتداء الملابس خارج حوض السباحة، وتفادي أشعة الشمس القوية عند الظهيرة.