10 أنواع من الخضار والفواكه لترطيب الجسم خلال موجة الحرّ

الإعلان

خلال فصل الصيف، من المهمّ جداً ترطيب الجسم تفادياً لمشاكل صحية وجمالية كثيرة أبرزها ضربة الشمس، الشيخوخة المبكرة وظهور البقع الداكنة على البشرة.في هذا السياق لا بد من شرب الكثير من المياه، أكثر من ليترين في اليوم، بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه الغنية بالمياه، إليكم أبرزها:البروكولي يحتوي على 91 في المئة من المياه كما أن المركبات الموجودة فيه تبين أنّها تقي من الإصابة بالسرطان.الإجاص يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما أنّه يحتوي على 84 في المئة من المياه.الفواكه الحمضية تساعد في ترطيب الجسم خلال فصل الصيف لأنّ فيها 91 في المئة من المياه.السبانخ من الخضروات الغنية بمركبات الحديد والمياه بنسبة 92 في المئة أمّا لناحية السعرات الحرارية فكل كوب من السبانخ يحتوي على 23 سعرة فقط.الجزر غنيّ بالكاروتينويد الذي يعزز الرؤية وفيه حوالي 87 في المئة من المياه.العنب فيه 81 في المئة من الماء ويحتوي على الفيتامينات K وC ومواد مضادة للأكسدة.الأناناس عامل قوي مضاد للالتهابات كما أنه يحتوي على 87 في المئة من المياه.البطيخ من أكثر الفواكه المرطبة لأنّه يحتوي على 92 في المئة من المياه.الخيار يحتوي على 96 في المئة من المياه وهو من الخضروات قليلة السعرات الحرارة.الفجل فيه 95 في المئة من المياه كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الريبوفلافين، الألياف، الكالسيوم والمغنيسيوم.