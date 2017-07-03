دمشق تحذر واشنطن

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حذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من رد فعل مختلف لدمشق وحلفائها في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على مواقع الجيش السوري.وقال المقداد في مؤتمر صحافي في دمشق: "حقيقة نحن لن نستغرب قيام الولايات المتحدة وهذه الادارة بارتكاب اعتداءات جديدة على سوريا".واضاف "لكن يجب ان يحسبوا بشكل دقيق حسابات رد الفعل، وان ردود الفعل من سوريا وحلفائها لن تكون كما كانت في العدوان الاول".ويأتي ذلك بعد نحو اسبوع من اتهام البيت الابيض لدمشق بالتحضير لهجوم بالاسلحة الكيميائية في سوريا، محذرا اياها من انها ستدفع "ثمنا باهظا".