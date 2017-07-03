مزارعو البقاع: الوزارة لا تسمح بتصدير الفي طن من البطاطا ولا باستردادها من مرفأ بيروت

أكدت النقابات الزراعية في البقاع ان "وزارة الزراعة لا تسمح بتصدير الفي طن من البطاطا ولا باستردادها مما يبقيها مكدسة في مرفأ بيروت اكثر من اسبوع، حتى يعود وزير الزراعة غازي زعيتر الى لبنان".

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وأوضحت النقابات ان "وزارة الزراعة كانت اصدرت في آب 2016 قرارا يتعلق بإخضاع انتاج البطاطا لفحوص العفن البني، ثم وجدت الا طائل من تطبيقه لا بل لا يمكن تطبيقه فعمدت الى تأجيل تطبيقه من منتصف آب الى مطلع العام الحالي، وقد أجلت تطبيق هذا القرار الى مطلع ايار الماضي ثم الى مطلع تموز ".

ولفتت الى أنه "قبل حلول تموز تلقت النقابات وعدا من زعيتر بتأجيل هذا التطبيق الا انه سافر ولم يؤجل التطبيق".

وأشارت النقابات الى ان "هذه الفحوص لا تطبقها اي دولة في العالم الا الاردن وسوريا وانتاج البطاطا اللبنانية لا يصدر في الوقت الحاضر الى هاتين الدولتين".

وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "المساعدة على حل هذه المشكلة والحؤول دون حرمان المصدرين من تصدير هذه الكميات من البطاطا التي يقدر ثمنها بأكثر من مليون دولار".