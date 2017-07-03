وزير خارجية ألمانيا : الدول العربية لا تشكك في سيادة قطر

مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الألماني ونظيره السعودي

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أن أفضل سبيل لحل الخلاف بين قطر وأربع دول عربية سيكون باتفاق في أنحاء المنطقة على منع تمويل "الإرهاب".

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال جولة بمنطقة الخليج أنه ليس لديه انطباع بأن الدول العربية تشكك في سيادة قطر.





من جهته، اعرب الجبير عن الامل في ان ان يكون رد قطر "ايجابيا"حيال مطالب جيرانها. واكد ان الرد القطري "سيخضع لدراسة دقيقة".