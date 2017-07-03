وزير خارجية ألمانيا : الدول العربية لا تشكك في سيادة قطر

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أن أفضل سبيل لحل الخلاف بين قطر وأربع دول عربية سيكون باتفاق في أنحاء المنطقة على منع تمويل "الإرهاب".
وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال جولة بمنطقة الخليج أنه ليس لديه انطباع بأن الدول العربية تشكك في سيادة قطر.
من جهته، اعرب الجبير عن الامل في ان ان يكون رد قطر "ايجابيا"حيال مطالب جيرانها.
واكد ان الرد القطري "سيخضع لدراسة دقيقة".
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات. وتطالبها الدول الأربع بإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية لديها.