أخبار دولية
03 تموز 2017
Back

الأربعاء المهلة الثانية لقطر لتقديم أجوبتها

قطر تبلغ الكويت ردها على وقع مهلة خليجية جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخليج,قطر,قطر تبلغ الكويت ردها على وقع مهلة خليجية جديدة
episodes
 رد قطر على مطالب السعودية وحلفائها لاعادة العلاقات معها، تسلمته الكويت خلال لقاء وزير خارجية  قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لانهاء الازمة الدبلوماسية المتفاقمة.
الإعلان
إقرأ أيضاً