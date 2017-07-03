الأربعاء المهلة الثانية لقطر لتقديم أجوبتها

قطر تبلغ الكويت ردها على وقع مهلة خليجية جديدة

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LBCI News Lebanon

رد قطر على مطالب السعودية وحلفائها لاعادة العلاقات معها، تسلمته الكويت خلال لقاء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لانهاء الازمة الدبلوماسية المتفاقمة.