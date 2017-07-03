تقارير نشرة الاخبار
03 تموز 2017
03/07/2017 12:40:22
افتتاح مهرجانات بيبلوس الدولية
أول أيام المهرجانات في جبيل
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LBCI News Lebanon
انطلق مساء الاثنين المهرجان الفني في مدينة الحرف - جبيل.
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