تقارير نشرة الاخبار
03 تموز 2017
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افتتاح مهرجانات بيبلوس الدولية

أول أيام المهرجانات في جبيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار مهرجان, بيبلوس,جبيل,أول أيام المهرجانات في جبيل
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انطلق مساء الاثنين المهرجان الفني في مدينة الحرف - جبيل.
 
 
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