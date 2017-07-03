بعد فيديو إطلاق النار في بكفيا...هذا ما حلّ بالقاصر رودولف

رودولف طوني ضاهر..قاصر أطلق النار بالهواء من شرفة منزله في بكفيا

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LBCI News Lebanon

بعد الفيديو الذي نشرته "جرس سكوب" عن إطلاق النار في بكفيا، تم توقيف مطلق النار القاصر رودولف طوني ضاهر في مخفر فصيلة بكفيا بإنتظار وصول مندوب الأحداث للبدء بالتحقيق معه.

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