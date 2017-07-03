أمن وقضاء
03 تموز 2017
03/07/2017 12:40:55
بعد فيديو إطلاق النار في بكفيا...هذا ما حلّ بالقاصر رودولف
رودولف طوني ضاهر..قاصر أطلق النار بالهواء من شرفة منزله في بكفيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار رودولف طوني ضاهر, اطلاق نار,بكفيا, رودولف طوني ضاهر..قاصر أطلق النار بالهواء من شرفة منزله في بكفيا
LBCI News Lebanon
بعد الفيديو الذي نشرته "جرس سكوب" عن إطلاق النار في بكفيا، تم توقيف مطلق النار القاصر رودولف طوني ضاهر في مخفر فصيلة بكفيا بإنتظار وصول مندوب الأحداث للبدء بالتحقيق معه.
***
لمشاهدة فيديو اطلاق النار
اضغط هنا
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
بكفيا
اطلاق نار
رودولف طوني ضاهر
إقرأ أيضاً