أخبار دولية
03 تموز 2017
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حكم نهائي بالاعدام على اثنين من انصار مرسي في مصر

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حكم نهائي بالاعدام على اثنين من انصار مرسي في مصر
أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا غير قابل للطعن بالاعدام على اثنين من انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي دانتهم بالقتل اثناء اشتباكات في الاسكندرية في تموز 2013، بحسب مسؤول قضائي. 
     
وايدت محكمة النقض حكما سابقا باعدام المتهمين كما ايدت احكاما بالسجن راوحت بين المؤبد (25 عاما) والحبس 10 سنوات بحق 59 متهما آخر في القضية نفسها وبرأت ثلاثة متهمين، وفق المصدر نفسه .
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وكان المتهمون يحاكمون بتهمة قتل 18 شخصا من بينهم شرطيون والشروع في قتل 80 اخرين اثناء اشتباكات وقعت في 26 تموز 2013 بين انصار الرئيس الاسلامي الاسبق ومعارضيه عقب اطاحته من قبل الجيش في الثالث من الشهر نفسه.
    
وهذه هي ثاني محاكمة للمتهمين امام محكمة النقض.
 
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