أمن وقضاء
03 تموز 2017
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توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على بحنس الطبي

جديد قضية الاعتداء على مستشفى بحنس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمن, بحنس,مستشفى,جديد قضية الاعتداء على مستشفى بحنس...
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توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على بحنس الطبي
أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة أن مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تقوم بالتحقيق مع ثلاثة من المشتبه بهم بالاعتداء على قسم الطوارىء في مستشفى بحنس والجسم الطبي العامل فيه، وهم كل من:
_ ج . س. ( مواليد عام 1983، لبناني)
_ م . م .  ( مواليد عام 1985، لبناني)
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_ ج . م . ( مواليد عام 1984، لبناني)
واشارت الى ان أحد المصابين من مستخدمي المستشفى قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي على هؤلاء.
 
ولفتت الى أنها تقوم بالتحقيق مع مطلق النار الذي أصاب المصور ريمون مجاعص في بتغرين والذي أوقف سابقاً، موضحة أن التحريات ستستمر لتوقيف سائر المتورطين باشراف القضاء المختص.
 
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