أخبار محلية
03 تموز 2017
03/07/2017 17:06:36
بالصورة - المشنوق يدخن "السيغار" في اجتماع لجنة المال
بالصورة - المشنوق يدخن "السيغار" في اجتماع لجنة المال
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LBCI News Lebanon
شوهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،وهو يدخّن "السيغار" خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، في مخالفة واضحة لقانون منع التدخين، ما دفع بأحد النواب إلى تذكيره بأنّ التدخين ممنوع.
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