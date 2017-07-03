بالصورة - المشنوق يدخن "السيغار" في اجتماع لجنة المال

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LBCI News Lebanon

شوهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،وهو يدخّن "السيغار" خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، في مخالفة واضحة لقانون منع التدخين، ما دفع بأحد النواب إلى تذكيره بأنّ التدخين ممنوع.