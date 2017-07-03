قوات مدعومة من واشنطن تخترق سور البلدة القديمة في الرقة

قوات مدعومة من واشنطن دخلت البلدة القديمة في الرقة

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LBCI News Lebanon

اخترقت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة السور المحيط بالبلدة القديمة في الرقة، في محاولتها لاستعادة المدينة الواقعة في شمال سوريا من ايدي تنظيم داعش، كما اعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط ليل الاثنين .

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واشارت القيادة في بيان الى ان "قوات التحالف دعمت تقدم قوات سوريا الديموقراطية في الجزء الاكثر تحصينا من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في جدار الرافقة الذي يحيط بالمدينة القديمة".

وكانت قوات سوريا الديموقراطية دخلت للمرّة الأولى الأحد مدينة الرقة، من جهة الجنوب بعد عبورها نهر الفرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.