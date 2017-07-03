كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا...

الصاروخ سقط في بحر اليابان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,كوريا الشمالية , الصاروخ سقط في بحر اليابان

LBCI News Lebanon



وقالت قيادة القوات الاميركية في المحيط الهادئ أن الصاروخ اطلق من البر وحلق لمدة 37 دقيقة قبل ان يسقط في بحر اليابان، مشددة على انه لم يشكل اي خطر على أميركا الشمالية.



وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية والمتوقع عقده عصر الاربعاء.

الإعلان



من جهتها، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات،

واشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون على التجربة، بحسب ما اعلنت في نشرة خاصة مذيعة في التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي.



الى ذلك، دعت بكين كل الأطراف "إلى ضبط النفس" بعد التجربة الصاروخية وبذل جهود سلمية لتخفيف التوتر.

أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا متوسط المدى سقط في بحر اليابان.وقالت قيادة القوات الاميركية في المحيط الهادئ أن الصاروخ اطلق من البر وحلق لمدة 37 دقيقة قبل ان يسقط في بحر اليابان، مشددة على انه لم يشكل اي خطر على أميركا الشمالية.وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية والمتوقع عقده عصر الاربعاء.من جهتها، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات،واشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون على التجربة، بحسب ما اعلنت في نشرة خاصة مذيعة في التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي.الى ذلك، دعت بكين كل الأطراف "إلى ضبط النفس" بعد التجربة الصاروخية

وشددت وزارة الدفاع الروسية في بيان على ان "إحداثيات معلومات طيران المقذوف البالستي لديها الصفات التكتيكية والتقنية لصاروخ بالستي متوسط المدى"، في حين أكدت كوريا الشمالية انها أجرت بنجاح تجربة على صاروخ عابر للقارات أي بعيد المدى.

​