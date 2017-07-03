هذا ما كشفه قائد الجيش في الاجتماع الامني...

اشارت معلومات لـالى أنّ قائد الجيش أطلعَ قادة الأجهزة الأمنية في اجتماعهم الدوريّ على حصيلة العملية التي قام بها الجيش في جرود عرسال وعلى جوّ التحقيقات مع الموقوفين وأدوارهم.