صحف اليوم
03 تموز 2017
03/07/2017 23:35:55
هذا ما كشفه قائد الجيش في الاجتماع الامني...
حصيلة العملية التي قام بها الجيش في جرود عرسال
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LBCI News Lebanon
اشارت معلومات لـ
"الجمهورية"
الى أنّ قائد الجيش أطلعَ قادة الأجهزة الأمنية في اجتماعهم الدوريّ على حصيلة العملية التي قام بها الجيش في جرود عرسال وعلى جوّ التحقيقات مع الموقوفين وأدوارهم.
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