صحف اليوم
03 تموز 2017
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هذا ما كشفه قائد الجيش في الاجتماع الامني...

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هذا ما كشفه قائد الجيش في الاجتماع الامني...
اشارت معلومات لـ"الجمهورية" الى أنّ قائد الجيش أطلعَ قادة الأجهزة الأمنية في اجتماعهم الدوريّ على حصيلة العملية التي قام بها الجيش في جرود عرسال وعلى جوّ التحقيقات مع الموقوفين وأدوارهم. 
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