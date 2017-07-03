أسرار الصحف 4/07/2017

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النهارللمرة الأولى منذ سنوات تنخفض أسعار العقارات والمساحات المبنية بعدما كان التجار صبروا كثيراً في انتظار عودة الحركة الى الأسواق.قال نائب سابق إن أحد الوزراء يزور دمشق منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية اسبوعياً وينسق في الكثير من الأمور وأن الاتصالات غير مقطوعة.يجري التركيز على أن لا أرقام واضحة ومحددة لسلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على وضع الخزينة ليصار الى تطييرها مجدداً من هذا الباب.قال مسؤول أمني إن الجيش فوجئ بحجم المؤامرة التي كان يعدها إرهابيو المخيمات في عرسال والتي كانت المعلومات تشير الى جزء بسيط منها.البناءوجه وزير سابق نصيحة إلى وزير حالي يرأس تياراً سياسياً وازناً بأن لا يغالي كثيراً في رعاية وحضور احتفالات تدشين المشاريع الإنمائية في المناطق اللبنانية، لأنّ ذلك يجلب له انتقادات شعبية هو بغنى عنها في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، ولذلك الأفضل أن يترك الأمر للوزراء المختصّين، لا سيما أنّ هذه المشاريع تتبع لوزارات يتولاها محازبون للوزير المشار إليه…الجمهوريةخلافاً لما أشاعه البعض، لم تُعِد واشنطن النظر في لائحة العقوبات التي ستُفرَض على شخصيات وقوى لبنانية.تابع مسؤول كبير مسلسلاً رمضانياً من حلقاته الأولى حتى نهايته معتبراً أن تعلُّقه به يعود إلى أنه "يُعبِّر تماماً عن واقع بعض مناطقنا" والسيناريو لم يكن مُبالغاً فيه أبداً.كشفت التحقيقات مع دفعة أولى من مجموعة موقوفين إنتماء 34 منهم الى تنظيم إرهابي.المستقبليُقال- إن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكد أمام زوّاره أمس أنّه لم ولن يقبل بتلقّي أي مراجعة أو وساطة تتعلّق بالإفراج عن أي شخص ثبت تورّطه بحوادث إطلاق النار الأخيرة.