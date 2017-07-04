الحرارة تنخفض غدا...وموجة حر جديدة بانتظارنا

يستمر الطقس الصيفي الحار والرطب ساحلا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتبدأ موجة الحر بالانحسار فتنخفض الحرارة يوم غد الاربعاء ليعود الطقس الصيفي الاعتيادي يوم الخميس، مع احتمال موجة حرّ جديدة أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل.

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الثلاثاء ٤ تموز:

طقس حار جدا فيما الأجواء قليلة السحب عموماً مع استقرار ايضا بدرجات الحرارة، فيما تتراوح على السواحل اقصاها ٣٣ الى ٣٥ درجة وتكون حارة جدا في الداخل بحيث تلامس الـ ٣٩ درجة في البقاع الاوسط والـ ٤٠ درجة في البقاع الشمالي وتتخطى الـ٣٠ درجة على ١٠٠٠م.

الاربعاء ٥ تموز:

تبدأ موجة الحر بالانحسار، طقس صيفي حار انما مع بقاء الرطوبة مرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة، فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.

الخميس ٦ تموز:

عودة الطقس الى صيفي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣١ درجة، فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.