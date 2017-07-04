باسيل: لا يمكن بناء دولة مع فساد

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أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان التيار الوطني الحر "يصارع ويقاتل لمحاربة الفساد لأنه لا يمكن بناء دولة مع فساد ولا يمكن بناء مستقبل مع فساد لذلك فنحن نعمل لنحقق لكم أقل حقوقكم في الكهرباء والماء ليستفيد لبنان من ثرواته النفطية والغازية والمائية والفكرية والبشرية".وقال في حفل تخريج طلاب جامعة الـ AUL : "يجب ان تتأملوا ان هذا الأمر سيتحقق لأننا تخطينا مصاعبنا السياسية الاساسية ولأننا استطعنا تخطي الحرب من حولنا واستطعنا تحمل مليون ونصف مليون نازح سوري وبالرغم من ذلك ما زال البلد صامدا".