بالفيديو: سرّ سقوط نوال الزغبي على المسرح يُكشف بعد أكثر من 10 سنوات

لا شكّ أن السقوط على المسرح هو من المواقف الحرجة الّتي تعرّضت لها الكثيرات خلال مشوارهن الفني. ومنذ أكثر من 10 سنوات، يتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي الّتي سقطت على المسرح أثناء إحيائها حفل أعياد الربيع في شرم الشيخ.

في سياقٍ متصل، كشفت الفنانة نوال الزغبي خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" الّذي يعرض على شاشة "سي. بي. سي" أن الجمهور لا يعلم حتى اليوم سبب سقوطها أمام الجمهور وهو دخول رجلها في حفرة سوداء على المسرح وُجدت للإضاءة.

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يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد أطلقت الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة بحبو كتير، وتعاونت فيه مع المخرج جاد شويري.