إنفصال كريستين حبيب عن سيف الدين سبيعي.. رسالة وداع وأغنية حزينة

يبدو أن علاقة الإعلاميّة اللبنانيّة كريستين حبيب بالمخرج السوري سيف الدين سبيعي قد وصلت إلى نهايتها بعد مرور أكثر من سنة.

واختارت كريستين حبيب أن يكون الإنفصال راقياً فأعلنت الخبر بنشر صورة جمعتها بسيف الدين سبيعي عبر إنستغرام وأرفقتها بما يشبه رسالة الوداع، وجاء فيها "لم يكن مرورك في حياتي مروراً عابراً، وما كنت أنا من العابرات. لم تقرّبني إليك فحسب بل قرّبتني إليّ. لا بدّ من نهايات، هكذا هي الحكايات. لكن نحاول أن نبتسم للحياة التي وضعت في دربنا أجمل الناس". وختمت "شكرًا لأنك كنت الأجمل والأشرف. شكرًا لكل تلك الطيبة، لكل ذلك السموّ. شكرًا لأنك كنت... كل الحبّ".

بدوره، غرّد المخرج السوري سيف الدين سبيعي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر مستخدماً كلمات أغنية حزينة للسيدة فيروز، فكتب "اذا رجعت بجنّ وإن تركتك بشقى... لا قدران فلّ ولا قدران أبقى".

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