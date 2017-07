إنفصال كريستين حبيب عن سيف الدين سبيعي.. رسالة وداع وأغنية حزينة

لم يكن مرورك في حياتي مرورًا عابرًا، وما كنت أنا من العابرات. لم تقرّبني إليك فحسب بل قرّبتني إليّ. لا بدّ من نهايات، هكذا هي الحكايات. لكن نحاول أن نبتسم للحياة التي وضعت في دربنا أجمل الناس. شكرًا لأنك كنت... الأجمل والأشرف. شكرًا لكل تلك الطيبة، لكل ذلك السموّ. شكرًا لأنك كنت... كل الحبّ

A post shared by Christine Habib كريستين حبيب (@christine_habib) on Jul 3, 2017 at 4:47am PDT