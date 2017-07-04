جريصاتي يرد على المشنوق: كلامك عارٍ عن الصحة

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أعلن وزير العدل سليم جريصاتي أنّ الكلام المنسوب إلى وزير الداخلية بشأن الافراج عن مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص لأسبابٍ تتعلّق بالخلفية السياسية هو كلام عارٍ عن الصحة تمامًا، ذلك أنّ الافراج عن عدد من الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلاّ، فيما أبقي على عددٍ آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنًا قيد المحاكمة وفقاً للأصول.ولفت جريصاتي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الى إنّ التصدي للتفلّت الأمني هو مسؤوليةٍ وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات، أمّا القضاء المختصّ، فهو يتشدّد في تطبيق النصوص القانونية المرعيّة للمساهمة من جهته بوضع حدٍّ لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبّب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات.