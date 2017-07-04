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04 تموز 2017
04/07/2017 05:16:07
وزير الخارجية الألماني: منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب وهناك الكثير من السبل للحيلولة دون تصعيد الموقف الخليجي
وزير الخارجية الألماني: منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب وهناك الكثير من السبل للحيلولة دون تصعيد الموقف الخليجي
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LBCI News Lebanon
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