قضية إغتصاب تُرجف قلب ماغي بو غصن

بعد النجاح الكبير الّذي حقّقته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "كاراميل"، مَن من الممثلين قد هنّأ الممثلة ماغي بوغصن على مسلسلها الأخير؟

أجابت ماغي بو غصن على سؤال مجلة "سيدتي" كاشفةً أن "أول المتّصلين الفنانة نوال الزغبي". وتابعت "في كل حلقة كانت تتصل نوال وهي تضحك وتقول لي «موّتّيني ضحك». أكيد هنّأني كافة الممثلين اللبنانيين".

وبالحديث عن مسلسل "ورد جوري" الّذي طرح قضية الاغتصاب، سُئلت ماغي "لو لا سمح الله حصلت هذه القضية مع ابنتك أو أحد أقاربك، كيف تتصرّفين؟".

"يا ويلي"، بهذه الكلمات علّقت بو غصن على السؤال، وأردفت قائلةً "بمجرّد أن سمعت السؤال ارتجف قلبي خوفاً وزادت دقاته. لا سمح الله ألف مرّة إذا حصلت مع ابنتي، بالتأكيد أتوجّه إلى القضاء وأطرح القضية على الرأي العام لكي يكون ذلك عبرة للغير".