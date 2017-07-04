بالصور - هكذا استقبل الرئيس الحريري نجوم برشلونة

عدد من لاعبي برشلونة في بيروت...

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LBCI News Lebanon

وصل نجوم النادي الإسباني برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرار بيكيه، البارحة إلى بيروت ليشاركوا في مباراة اعتزال قائد منتخب لبنان السابق رضا عنتر، التي ستقام في ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا عند الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء.

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ووصل الثلاثي على متن طائرة خاصة حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، ثم توجهوا مباشرة الى بيت الوسط حيث كان رئيس الحكومة سعد الحريري باستقبالهم وأقام مأدبة عشاء على شرفهم.

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ونشر بيكيه، الذي أهدى الحريري قميصًا لبرشلونة يحمل إسم الأخير، صورة سيلفي مع الرئيس اللّبناني عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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ويذكر أنّ المباراة ستعرض مباشرة عبر شاشتي الـLBCI وLDC عند الخامسة والنصف.





Enjoying Beirut... @saadhariri A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Jul 3, 2017 at 1:12pm PDT



