كنعان: لسنا بحاجة إلى مسرحية جديدة

كنعان التقى البطريرك الراعيى

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LBCI News Lebanon

رأى النائب ابراهيم كنعان أن سلسلة الرتب والرواتب مطلب مزمن منذ سنوات ولسنا بحاجة إلى مسرحية جديدة بل لاقرارها واعطاء الناس حقوقها من عسكر ومتقاعدين واساتذة واداريين، واعتبر ان المطلوب حركة سياسية تسبق الجلسة التشريعية للتفاهم على اقرار السلسلة.

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ولفت كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى ان الحسابات مطلب دستوري والمطلوب من الحكومة مقاربة الملف دستوريا وقانونيا لنحمل البشرى الى اللبنانيين، مشددا على ان ملفات لقاء بعبدا هي ملفات لكل اللبنانيين والعمل انطلق للانجاز.وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات قال كنعان: "لا عودة الى الوراء في العلاقة مع القوات وتبادل وجهات النظر لا يفسد بالود قضية".