وزير خارجية الإمارات: ننتظر الرد القطري عن طريق الكويت

أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ان الدول العربية التي تقاطع قطر جراء مزاعم عن دعمها للإرهاب ما زالت في انتظار رد الدوحة على مطالبها عبر المبعوث الكويتي.
ورأى في مؤتمر صحفي في ألمانيا مع وزير الخارجية الألماني زيخمار غابرييل ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فرض عقوبات إضافية، قائلا: "ننتظر الرد القطري عبر المبعوث الكويتي ووقتها لكل حادث حديث".
من جهته، لفت زيخمار غابرييل إلى ان الخلاف الدبلوماسي في منطقة الخليج بين قطر وجيرانها يمنح المنطقة بأكملها فرصة للعمل معا لتصعيد حربها على تمويل الإرهاب.
وأشار الى انه اتفق مع نظيره الإماراتي على ضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.