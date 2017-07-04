وزير خارجية الإمارات: ننتظر الرد القطري عن طريق الكويت

أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ان الدول العربية التي تقاطع قطر جراء مزاعم عن دعمها للإرهاب ما زالت في انتظار رد الدوحة على مطالبها عبر المبعوث الكويتي.

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ورأى في مؤتمر صحفي في ألمانيا مع وزير الخارجية الألماني زيخمار غابرييل ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فرض عقوبات إضافية، قائلا: "ننتظر الرد القطري عبر المبعوث الكويتي ووقتها لكل حادث حديث".