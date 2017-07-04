حرب النجوم.. عايدة صبرا: "أشفق عليهم" وبيتر سمعان: "الله يشفيكي!"

لا يزال لقاء الممثلة عايدة صبرا الأخير مع موقع lebanonsyrianewsيثير الجدل، وتتوالى ردود الفعل من قبل الممثلين الّذين طالهم الإنتقاد في حديثها.

وبعدما كانت سابقاً قد أبدت رأيها الاكاديمي بالممثل بيتر سمعان في مسلسل "امير الليل" وتعرضت لإنتقادات كثيرة، علّقت عايدة صبرا على دور بيتر الأخير في رمضان الفائت بالقول "انا اتكلم عما أشاهده. بيتر قدّم اخيراً دور الضابط الفرنسي ولكن اين هو الإختلاف الّذي قدّمه عن نفس الدور الذي لعبه في مسلسل باب ادريس؟ لا شيء".

وتابعت صبرا "المشكلة لا احد يقبل النقد. وانا اعرف ان الكل آخذ موقف مني وعندما يذكر اسمي امامهم يتأففون وينزعجون. انا اشفق عليهم".

بالمقابل، ردّ الممثل بيتر سمعان بقسوة على عايدة صبرا في تغريدة عبر تويتر قائلاً "عودي الى رشدك يا صبرا واضبطي لسانك، فأنت تفقدين السيطرة على نفسك .الله يشفيكي!!!".

الإعلان