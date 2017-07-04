اضراب لعمال الكهرباء غدا: صبرنا نفذ

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الإضراب غدا والتوقف عن العمل، وأبلغت جميع المسؤولين "أن صبرها قد نفذ بخصوص الأمور العالقة."

وعقدت النقابة اجتماعا طارئا في مقر الإتحاد العمالي العام تداولت في خلاله بوضع الكهرباء وما "ستؤول اليه الأمور في ضوء العودة مجددا لإجراء تعديلات على القانون رقم 462/2002 في جلسة مجلس الوزراء غدا، الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء"، وقالت في بيان:"نستغرب عودة الحديث مجدداعن القانون رقم 462/2002 بعد مضي ما يقارب الخمسة عشر عاما على صدوره غير آبهين بما سبب من فشل ذريع تلزيم التوزيعين لشركات مقدمي الخدمات وإيصال المؤسسة الى ما وصلت اليه من تراجع وتكبيد مالية الدولة خسائر فادحة."

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وأكدت النقابة في بيان انه "لو تركت الأموال التي أغدقت على الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لكانت الكهرباء اليوم 24/24 نتيجة كفاءة مهندسيها وتفاني عمالها ومستخدميها للنهوض بالمؤسسة وإعادتها الى سابق عهدها، فإذا كان الهدف بيع القطاع وخصخصته وتلزيمه للشركات مجددا".