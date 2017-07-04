عملية عرسال حملة ضد الإرهابيين... المشنوق: العملية جاءت بعد تفجير 5 انتحاريين أنفسهم

المشنوق اكد أنه حريص على كرامة وأمن اللاجئين السوريين

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه حريص على كرامة وأمن اللاجئين السوريين، لافتا الى ان ما حدث في عرسال هو عملية أمنية جاءت في أعقاب قيام 5 انتحاريين بتفجير أنفسهم.

وأوضح المشنوق في حديث خاص لقناة "الحدث" أنه يدين الصورة التي ظهر بها بعض اللاجئين السوريين على الأرض أثناء العملية العسكرية للجيش اللبناني، مشددا على أنه لا يجب الحكم عن بعد بخصوص العملية العسكرية في عرسال. وقال المشنوق "مهمتنا كقوى عسكرية في لبنان منع خروج أي إرهابي من عرسال أو غيرها من المناطق ليقوم بعملية فيقتل لبنانيين أو غير لبنانيين".

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واكد ان عملية عرسال ليست حملة على النازحين ولكنها ضد الإرهابيين، مشددا على ان لبنان لن يعيد أي سوري إلى بلاده إلا وفق ضمانات دولية.