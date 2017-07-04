اللواء ابراهيم ينبه من مكمن امني عسكري ينصب للمخيمات الفلسطينية

سجلنا نجاحا استثنائيا في مجال ضمان السلم الداخلي والاستقرار

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللواء عباس ابراهيم, الامن العام,لبنان, سجلنا نجاحا استثنائيا في مجال ضمان السلم الداخلي والاستقرار

LBCI News Lebanon

الإعلان

نبه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من "مكمن امني - عسكري ينصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، ويراد منه استدراج لبنان واللاجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما لا يريدونه من مواجهة يحرصون على تجنبها على الدوام لاسباب سياسية وعسكرية وامنية، تتصل اتصالا وثيقا وشديدا بملفات اقليمية ودولية."واشار في حديث لمجلية الامن العام الى أنه "مقارنة مع غيرنا من الدول التي تعتبر اهدافا للارهاب، فإننا سجلنا نجاحا استثنائيا في مجال ضمان السلم الداخلي والاستقرار، رغم تسجيل نسبة ارتفاع الجرائم والحوادث بين الناس التي بالطبع تستدعي اجراءات جذرية مشددة وقوية من الاجهزة الامنية والعسكرية، كل بحسب صلاحياته ودوره في حفظ الامن في الداخل وعلى الحدود وهذا هاجس امني كبير".